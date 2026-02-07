Ragazza di 17 anni è stata trovata morta possibile omicidio | la tragedia che scuote il monferratese

Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato il corpo di una ragazza di 17 anni nei pressi del rio Nizza. La giovane era morta, e le prime indagini puntano a un possibile omicidio. La comunità è sotto shock, mentre i carabinieri lavorano per chiarire cosa sia successo.

Nel cuore della notte un giallo scuote Nizza Monferrato, centro dell’Astigiano, dove una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nei pressi del rio Nizza. La vittima è Zoe Trinchero, nome che in poche ore è diventato simbolo di una tragedia che ha colpito l’intera comunità. Il ritrovamento è avvenuto in circostanze ancora poco chiare, mentre la città si svegliava incredula. Gli investigatori, fin dai primi momenti, hanno escluso le cause naturali, aprendo a uno scenario ben più grave. A far scattare l’allarme sarebbe stato un residente che, affacciato alla finestra, ha notato una sagoma immobile nell’acqua.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Questa notte a Nizza Monferrato una ragazza di 17 anni è stata trovata morta vicino al rio Nizza.

La tragedia si è consumata nel cuore di Nizza Monferrato, dove questa notte è stata trovata senza vita Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni.

