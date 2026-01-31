CD Mirandes-Malaga lunedì 02 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici Jabatos con le spalle al muro

Questa sera alle 20:30 si gioca il match tra CD Mirandes e Malaga. I padroni di casa sono in difficoltà, con soli 17 punti in 23 partite, e la loro posizione in classifica è preoccupante. Dopo tante partite senza vittorie, il Mirandes si trova con le spalle al muro e sa che deve assolutamente vincere per sperare in una svolta. Il Malaga, invece, cerca continuità per risalire la china. La partita si preannuncia combattuta, con i giocatori sotto pressione e le tifoserie che aspettano una risposta dai loro beniamini

Il CD Mirandes è alle corde, il margine di errore, con 17 punti in 23 partite, ormai è molto basso e la classifica di Segunda Division la possiamo vedere tutti. Se vuole avere qualche chance deve fare più punti in casa, due vittorie in undici sono poche (ma c’è qualcosa da dire su questo), per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Questa sera alle 20:30 il CD Mirandes sfida il Malaga in un match chiave per la salvezza.

