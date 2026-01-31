Questa sera alle 20:30 il CD Mirandes sfida il Malaga in un match chiave per la salvezza. I padroni di casa sono in crisi, con soli 17 punti in 23 partite e poche possibilità di sbagliare. La squadra di casa deve cercare punti per risalire la china, mentre gli ospiti puntano a consolidare la posizione in classifica. La partita si presenta come un’occasione importante per entrambe le formazioni di cambiare rotta.

Il CD Mirandes è alle corde, il margine di errore, con 17 punti in 23 partite, ormai è molto basso e la classifica di Segunda Division la possiamo vedere tutti. Se vuole avere qualche chance deve fare più punti in casa, due vittorie in undici sono poche (ma c’è qualcosa da dire su questo), per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - CD Mirandes-Malaga (lunedì 02 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Analisi della sfida Malaga-Burgos del 23 gennaio 2026 alle ore 20:30, con informazioni su formazioni, quote e pronostici.

