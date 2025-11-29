Francesco Cataldo Verrina | La voce spezzata della poesia jazz Il mio tributo a Charlie Parker

In una dichiarazione densa di immagini e riferimenti musicali, il critico Francesco Cataldo Verrina ha raccontato la genesi e il senso del suo recente omaggio a Charlie Parker, spiegando come la sua interpretazione nasca più dalla “tempra dello speaker radiofonico” che da quella attoriale. «Mia moglie me lo dice sempre: non hai una tempra attorale. Ma io ho registrato tutto con la sensibilità di chi viene dalla radio, con quel fraseggio spezzato che appartiene alla mia esperienza», afferma Verrina, descrivendo una modalità espressiva che richiama lo slang poetico del bebop. Il critico evoca il mito di Parker attraverso un flusso di immagini quasi visionarie, recuperando la dimensione spirituale e liberatoria della sua musica. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Francesco Cataldo Verrina: La voce spezzata della poesia jazz. Il mio tributo a Charlie Parker

News recenti che potrebbero piacerti

BOSCO DEL CANSIGLIO Superstiti. Oltre i confini della realtà Gli altri scatti sono disponibili qui: https://francescomariacataldo.myportfolio.com/bosco-del-cansiglio - facebook.com Vai su Facebook

Papa Francesco, condizioni stazionarie. Lieve miglioramento nella ripresa della voce - Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede, che sottolinea "lievi miglioramenti" anche per il ... Lo riporta tg24.sky.it

Papa Francesco, il bollettino: «Altri lievi miglioramenti nella voce e nella mobilità». E potrebbe mostrarsi per l'Angelus - Papa Francesco, rientrato in Vaticano lo scorso 23 marzo dopo il lungo ricovero al Gemelli, sta seguendo «la terapia farmacologica e le fisioterapie respiratoria e motoria con regolarità, e dedicando ... Segnala roma.corriere.it

Papa Francesco, come sta? Ha fatto la lastra, lievi miglioramenti ai polmoni. Il Vaticano: «Meglio anche la voce» - Papa Francesco, migliorano le condizioni secondo quanto emerso da analisi del sangue e dalla lastra polmonare. Scrive ilmessaggero.it