Discesa maschile Olimpiadi | doppia medaglia con Franzoni e Paris!

La discesa maschile di Milano Cortina 2026 si è conclusa con un risultato sorprendente. Franzoni e Paris sono saliti sul podio, regalando all’Italia un momento di grande festa. Giovanni Franzoni ha conquistato il secondo posto, mentre Dominik Paris ha ottenuto il suo primo podio olimpico in carriera. La gara è stata intensa e piena di emozioni, con il pubblico che ha applaudito i protagonisti. Franjo von Allmen si è preso l’oro, ma l’Italia ha comunque festeggiato due medaglie importanti.

Il rombo degli sci sulla neve, il fiato sospeso prima dell'ultimo intermedio, il tempo che si ferma per un battito di cuore. Poi l'urlo. Quello liberatorio, collettivo, azzurro.La discesa libera apre il medagliere e l'Italia risponde presente, con orgoglio e talento. Sono Franzoni e Paris a regalarci le prime due medaglie di questa Olimpiade, scrivendo una pagina che profuma di storia e di emozioni vere. Due atleti, due percorsi diversi, un'unica bandiera cucita sul petto e nel cuore. Hanno sfidato il ghiaccio, la velocità, i propri limiti. E hanno vinto. Vincere è sempre speciale.Vincere in casa, davanti al proprio pubblico, lo è ancora di più.

