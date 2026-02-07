Quando il presidente arriva allo stadio, il suo arrivo viene accolto con entusiasmo dai tifosi. La sua passione per la squadra si vede anche dalla divisa che indossa, che sembra più quella di un tifoso che di un dirigente. Quando il tram si ferma e lui scende, i tifosi lo salutano con applausi, dimostrando di sentirlo parte della loro squadra. È una scena semplice, ma che dice molto sulla connessione tra il presidente e il pubblico.

Se arrivi su un tram e la tua prossima fermata è uno stadio che si alza e applaude vuol dire che, a pelle, qualcuno ti ama. Perché la pelle dice, nota, avverte, sente tutto. La pelle è il primo confine fra noi e il mondo. Un luogo fisico addosso che diventa specchio di emozioni e segni del tempo. Pelle come memoria delle carezze, poche, del freddo, tanto, del caldo, spesso, della pioggia, troppa come due anni fa a Parigi. Cerimonia sguaiata lungo la Senna, nuvole scure, si sapeva del meteo eppure palco d'onore senza tetto, il presidente Mattarella sotto il diluvio protetto solo da una mantella trasparente fatta di Domopak. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Questione di pelle. La divisa del presidente più tifoso

