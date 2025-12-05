Nel giorno della patrona Santa Barbara, a Tolentino la cerimonia è iniziata come ogni anno rendendo omaggio – con la deposizione della corona di alloro e l’alzabandiera – al collega Roberto Torregiani "vittima del dovere", rimasto coinvolto nell’incendio di un silos a Recanati nel 2014, al quale è dedicata la caserma. Dopo la messa, il capo distaccamento Elvio Tedeschi ha salutato con commozione i colleghi. Il 17 dicembre sarà il suo ultimo giorno di servizio prima della meritata pensione. "Mi sto preparando a lasciare questa divisa – ha detto – che è stata la mia seconda pelle. Dopo tanti anni trascorsi insieme, in mezzo al fumo, al rumore delle sirene, alla stanchezza, ma anche alla soddisfazione immensa di aiutare gli altri, è arrivato il momento di togliere l’elmetto e guardare indietro con profonda gratitudine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tedeschi ai saluti: "La divisa una seconda pelle"