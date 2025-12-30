Meloni verso il 2026 ancora divisa tra Usa e Ue | la questione ucraina è sempre più divisiva

Nel 2025, la situazione internazionale ha mantenuto alta tensione, con un cessate il fuoco in Gaza e un conflitto ancora attivo in Ucraina. Meloni si trova di fronte a scelte delicate, tra alleanze con gli Stati Uniti e l’Europa, nel contesto di una regione sempre più divisa. Per il 2026, la sua attenzione potrebbe spostarsi anche sulla questione mediorientale, in un quadro di sfide geopolitiche complesse e delicate.

Dopo un 2025 che si è concluso con un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e con una guerra ancora aperta in Ucraina, è possibile che Meloni nel nuovo anno possa concentrarsi sul dossier mediorientale. L'Italia, molto probabilmente, sarà parte del Board of Peace, che si occuperà del periodo di transizione della Striscia verso un nuovo governo.

La Camera approva la manovra, via libera definitivo. Meloni: 'Seria e responsabile' - Magi in Aula con la scritta 'vendesi' (ANSA) ... ansa.it

L'anno che verrà dei partiti: dagli obiettivi già fissati da Meloni alle decisioni di Schlein, cosa succederà nel 2026 - Non sarà un anno bisestile (e quindi, si spera, non “funesto”, non essendo, appunto, “bisesto”). ilgazzettino.it

Verso Roma A/R per approvare la Finanziaria del governo Meloni. Sprint domenicale di fine anno: orgogliosa di esserci al vostro servizio! - facebook.com facebook

