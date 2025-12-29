Mamma e figlia morte dopo aver mangiato pesce e funghi | Tossinfezione di natura ignota Epatite fulminante cos' è e i sintomi

Un grave episodio ha coinvolto una famiglia di Pietracatella, con la morte di madre e figlia dopo aver consumato pesce e funghi. La causa resta sconosciuta, con ipotesi di tossinfezione di natura ignota. La vicenda solleva interrogativi su un’epatite fulminante, un’insufficienza epatica grave che può manifestarsi con sintomi acuti e rapidi. Le autorità continuano le indagini per chiarire le cause di questa tragedia.

L'intera famiglia è stata male, dopo la cena della Vigilia a base di pesce, ma una ragazza di 15 anni non ce l'ha fatta ed è morta ieri sera al Cardarelli di Campobasso, oggi è deceduta anche la mamma. Una cena fatale per la famiglia di Pietracatella, in provin.

