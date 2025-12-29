Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate dopo aver mangiato cozze e funghi la Procura indaga su 5 persone | la rabbia degli amici

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita sono decedute a causa di un’intossicazione dopo aver consumato cozze e funghi. La Procura sta indagando su cinque persone in relazione a questa vicenda. Gli amici delle vittime esprimono tristezza e rabbia, ricordando i momenti condivisi e il dolore per la perdita improvvisa. La vicenda ha suscitato attenzione e riflessioni sulla sicurezza alimentare e sulla responsabilità collettiva.

«Dovevamo andare insieme a una festa al bar del paese. Ma non la incontreremo più», raccontano gli amici di Sara Di Vita a "La Repubblica". I ragazzi esprimono rabbia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate dopo aver mangiato cozze e funghi, la Procura indaga su 5 persone: la rabbia degli amici Leggi anche: Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte mamma e figlia 15enne: «Quadro clinico collassato». La sospetta intossicazione con il pesce Leggi anche: Luca Piscopo morto a 15 anni dopo aver mangiato sushi, rabbia dei genitori dopo l'assoluzione del medico Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mamma e figlia morte dopo la cena di Natale. Cosa hanno mangiato prima di stare male e le dimissioni (per due volte) dall'ospedale; Intossicate dalla cena di Natale, Antonella Di Ielsi e la figlia Sara Di Vita avevano mangiato pesce, cozze e funghi. Ipotesi epatite...; Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte mamma e figlia 15enne: «Quadro clinico collassato». La sospetta intossicazione con il...; Antonella e Sara, morte per sospetta intossicazione: sintomi dopo vigilia di Natale, erano state dimesse 2 volte. Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita morte intossicate dopo aver mangiato cozze e funghi, la Procura indaga su 5 persone: la rabbia degli amici - Ma non la incontreremo più», raccontano gli amici di Sara Di Vita a "La Repubblica". leggo.it

Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, come sono morte mamma e figlia 15enne: la sospetta intossicazione con il pesce - Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, una ragazza di 15 anni e sua madre, 50enne, sono morte per una sospetta intossicazione alimentare i cui sintomi si sono manifestati dopo la cena della Vigilia ... ilmattino.it

Madre e figlia morte a Campobasso: ci sono 5 indagati - Campobasso, 29 dicembre 2025 – Ci sono 5 indagati per la morte della 15enne Sara Di Vita e della madre, la 50enne Antonella Di Ielsi, all’ospedale Cardarelli di Capobasso. quotidiano.net

Tragedia a #Natale a #Campobasso Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi sono morte dopo una #cena natalizia a base di #pesce. La #Procura indaga per chiarire le cause del decesso, tante le ipotesi al vaglio - facebook.com facebook

"Un quadro evolutivo molto rapido, con morte improvvisa". Parla il direttore del reparto di Anestesia e Rianimazione dell'Ospedale Cardarelli di Campobasso, in cui sono morte Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi. #IoSeguoTgr x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.