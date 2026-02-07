Eileen Gu, appena diventata maggiorenne, ha già una carriera da sogno alle spalle. Quattro anni fa ha portato a casa due medaglie d’oro e un argento, e oggi si divide tra i trampolini e le passerelle di moda. Mentre molti italiani non la conoscono, lei si è fatta un nome tra le stelle dello sport e della moda, con un guadagno annuo di 23 milioni di dollari. È la star più pagata tra tutti gli atleti che parteciperanno a Milano Cortina 2026.

S e chiedete a un italiano medio chi sia Eileen Gu, molti potrebbero non saperlo. Eppure è la regina assoluta dei guadagni tra tutti gli atleti presenti a Milano Cortina 2026: 23 milioni di dollari all’anno, più di qualsiasi sciatore, pattinatore o hockeista in gara. Solo tre tenniste al mondo guadagnano più di lei: Coco Gauff, Aryna Sabalenka e Iga Swiatek. Classe 2003, compirà 23 anni a settembre. È campionessa di sci freestyle, specialità acrobatica che prevede salti, evoluzioni e trick spettacolari. Ma la sua storia va ben oltre lo sport: incrocia geopolitica, marketing globale e una capacità unica di stare in equilibrio tra due mondi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Quattro anni fa, appena diventata maggiorenne, ha vinto 2 ori e un argento. Oggi è una delle atlete più pagate al mondo e si divide tra trampolini e passerelle di moda

