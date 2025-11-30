L’Esercito italiano ha appena concluso una delle più grandi esercitazioni militari degli ultimi anni | ecco Mangusta 2025

Un mese di manovre ad alta intensità, 1.800 militari di 7 Paesi e tecnologie di ultima generazione: Mangusta 2025 si chiude. Si è conclusa l’esercitazione Mangusta 2025, che ha visto impiegati, tra le provincie di Pisa, Livorno, Siena, Pistoia e Grosseto, oltre 1800 militari provenienti da 7 differenti nazioni. E condotta quest’anno contemporaneamente, in modalità federata, con le esercitazioni Caex II (Complex Aviation Exercise), dell’Aviazione dell’Esercito, e la Muflone, del Comando Forze Speciali dell’Esercito. (ESERCITO ITALIANO FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

