Giorgina Siviero, nota imprenditrice torinese e fondatrice della boutique San Carlo, con oltre 50 anni di esperienza nel settore moda, condivide la sua riflessione sui cambiamenti del mondo fashion. Dalla sua prospettiva, la moda ha attraversato fasi di trasformazione, oggi avviata verso una nuova rivoluzione. In questa intervista, ci racconta la sua visione di stile, passione e il rapporto autentico con le donne che ama e rappresenta.

A tu per tu con Giorgina Siviero, imprenditrice visionaria e fondatrice della boutique San Carlo dal 1973 di Torino che ci racconta la sua moda: quella che non scende a compromessi, che ama le donne e che ha fatto breccia in molti cuori. Anche grazie a Instagram, dove è diventata un vero fenomeno con i suoi consigli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Giorgina Siviero, la signora della moda di Torino: «Ai miei tempi si parlava di bellezza. Poi la moda è diventata schizofrenica, è stata dopata e usata in modo improprio. Oggi siamo all'inizio di una rivoluzione… che chissà dove ci porterà»

