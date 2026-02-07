Quasi 13 milioni per il centro pastorale Ex Don Orione

Quasi 13 milioni di euro arrivano a San Severino per il centro pastorale Ex Don Orione. I fondi sono stati annunciati ieri e serviranno a rinnovare gli spazi e migliorare i servizi offerti alla comunità. La notizia ha già fatto il giro in città, dove molti aspettavano questo investimento da tempo. Ora si pensa a nuovi lavori e a potenziare le strutture, che sono un punto di riferimento per tante famiglie e associazioni locali.

San Severino, 7 febbraio 2026 - Arrivano quasi 13 milioni per il centro Pastorale Ex Don Orione a San Severino. Sarà intitolato al cardinale Edoardo Menichelli, scomparso lo scorso ottobre. L'immobile, gravemente danneggiato dal sisma 2016, è un grande complesso di circa 3.920 metri quadri; edificato negli anni '30 del secolo scorso per una funzione produttiva (essiccatoio di tabacchi) l'edificio oggi di proprietà della parrocchia S Agostino che fa capo alla diocesi di Camerino - San Severino, venne riadattato per attività quali oratorio e spazi ludici per i giovani, spazi per lo sport, casa del clero, centro accoglienza, sale polifunzionali, sale per associazioni e movimenti e cappelle per celebrazioni liturgiche.

