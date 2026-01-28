Quindici progetti per quasi 13 milioni

Quindici nuovi progetti per quasi 13 milioni di euro. Il Comune ha annunciato che partiranno lavori di manutenzione e nuove opere idrauliche per migliorare il territorio. Si tratta di interventi che riguardano sia le manutenzioni ordinarie, considerate come la medicina di tutti i giorni, sia opere più complesse, a cuore aperto, per la salute del suolo e del territorio. I lavori partiranno a breve e coinvolgeranno diverse zone della città.

Se la manutenzione ordinaria è la medicina quotidiana, le nuove opere idrauliche sono gli interventi a cuore aperto, in termini di salute del suolo e del territorio. "Il Consorzio di Bonifica è anche l’ente attuatore di opere straordinarie per conto della Regione, con l’ok e in collaborazione con il Genio Civile – inizia l’ingegner Roberto Tasselli, direttore area programmazione Cb6 Toscana Sud –. Il Piano triennale in questo caso è finanziato esternamente, dalla Regione e dallo Stato, grazie a progetti che rientrano nel ’ Piano nazionale di interventi infrastrutturali per la sicurezza nel settore idrico ’". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Quindici progetti per quasi 13 milioni" Approfondimenti su Quindici Progetti Ministero università e ricerca, al Fvg quasi 9 milioni di euro per cinque progetti Circa cento progetti digitali completati in Bassa Romagna grazie al Pnrr: investimenti per quasi 4 milioni La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. 3 Hours of Life Changing Insights for Your Personal Growth Ultime notizie su Quindici Progetti Argomenti discussi: Quindici progetti per quasi 13 milioni; L’illuminazione di design secondo gli AD100: ecco 15 idee e tendenze per la casa nel 2026; La Bcc rinforza le organizzazioni non profit; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY. Quindici progetti per quasi 13 milioniNella provincia di Siena abbiamo 15 progetti già finanziati per 12,8 milioni di euro complessivi, che sono poi la metà del totale dell’investimento sulle nuove opere, per 26 milioni di euro, fra ... lanazione.it "PROGETTI" INCOMPIUTI | In quindici anni di gestione Guarascio, i direttori generali hanno avuto la vita breve: promesse altisonanti, progetti ambiziosi e poi il classico comunicato di “naturale scadenza” - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.