Bologna, 27 novembre 2025 – Ha vinto il titolo nel 2021, lo ha sfiorato nel 2022 ma nelle ultime tre stagioni non è mai stato messo nella condizione di provarci. Colpa di una M1 caduta in disgrazia e di una crescita esponenziale di Ducati e degli altri marchi europei. Fabio Quartararo, dopo tanti anni, vuole tornare a vincere e chiede ai tre diapason una moto competitiva. Varato il progetto V4, Yamaha sta provando a invertire la rotta ma tutto sembra essere finalizzato al 2027, cioè al cambio regolamentare, piuttosto che al 2026. Quartararo, però, ha fretta, non vuole più aspettare e il moto mercato impazza, con Honda pronta a ingaggiarlo dal 2027 dato il contratto in scadenza del francese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Motogp, Quartararo: “Voglio una moto competitiva ai test di Sepang”