Quanto costa l’amore | per la cura di cani e gatti spendiamo sempre di più

La spesa per prendersi cura di cani e gatti cresce di anno in anno. Sempre più italiani mettono mano al portafoglio per cibo, visite veterinarie e accessori, mentre i pet diventano parte integrante della famiglia. La dolcezza di un cane o di un gatto costa, e non poco.

Arrivano in punta di zampe e in breve con la loro dolcezza e allegria giocosa ti conquistano il cuore. Creature dall'animo nobile e puro alle quali tutto viene permesso: salire sul divano, dormire nel lettone, giocare con gli abiti appena stirati. Diventano loro i padroni di casa, cuccioli un po' ruffiani che sanno perfettamente come farsi amare, è nella loro natura. A differenza degli uomini che hanno delle pause, dei momenti di crisi, dei momenti di egoismo o mille paure, gli animali, in particolare i cani, invece amano sempre. Non hanno mai dubbi sui loro sentimenti. Amano quando ti guardano con i loro occhi dolci, quando ti seguono al guinzaglio, quando li rimproveri (e anche quando li abbandoni).

Dormire con cani e gatti è più comune di quanto pensi, cosa dicono i dati

Dormire con cani e gatti è una pratica diffusa, con circa il 25% dei proprietari europei che condivide il letto con il proprio animale.

Quanto costa mantenere un animale domestico, costi più alti per i cani

I proprietari di cani devono affrontare spese più alte del solito.

