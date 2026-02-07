La spesa per prendersi cura di cani e gatti cresce di anno in anno. Sempre più italiani mettono mano al portafoglio per cibo, visite veterinarie e accessori, mentre i pet diventano parte integrante della famiglia. La dolcezza di un cane o di un gatto costa, e non poco.

Arrivano in punta di zampe e in breve con la loro dolcezza e allegria giocosa ti conquistano il cuore. Creature dall’animo nobile e puro alle quali tutto viene permesso: salire sul divano, dormire nel lettone, giocare con gli abiti appena stirati. Diventano loro i padroni di casa, cuccioli un po’ ruffiani che sanno perfettamente come farsi amare, è nella loro natura. A differenza degli uomini che hanno delle pause, dei momenti di crisi, dei momenti di egoismo o mille paure, gli animali, in particolare i cani, invece amano sempre. Non hanno mai dubbi sui loro sentimenti. Amano quando ti guardano con i loro occhi dolci, quando ti seguono al guinzaglio, quando li rimproveri (e anche quando li abbandoni). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Quanto costa l’amore: per la cura di cani e gatti spendiamo sempre di più

Approfondimenti su Cani Gatti

Dormire con cani e gatti è una pratica diffusa, con circa il 25% dei proprietari europei che condivide il letto con il proprio animale.

I proprietari di cani devono affrontare spese più alte del solito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Cani Gatti

Argomenti discussi: L'amore ai tempi di Beatrice Quinta, ecco il nuovo singolo: E il prossimo lo dedico alla Sicilia...; Femminicidi, mascolinità e Vangelo: quando l’amore smette di servire e comincia a possedere; Lella Costa in tour con Lisistrata da sabato 7; Amore open air: le proposte last minute per una fuga di San Valentino nella natura.

Amore di Calabria Fiumefreddo Bruzio, uno dei posti più belli della Costa tirrenica della provincia di Cosenza Bellissima fotografia di Francesco Veltri facebook