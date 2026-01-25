Quando torna in gara Giovanni Franzoni? L’ultimo impegno prima delle Olimpiadi

Quando tornerà in gara Giovanni Franzoni? L’ultimo impegno prima delle Olimpiadi rappresenta un momento importante per il giovane atleta, che ha recentemente conquistato attenzione e consapevolezza nel panorama dello sci alpino italiano. Dopo una settimana caratterizzata da risultati significativi, Franzoni si prepara a consolidare la propria presenza nelle competizioni internazionali in vista di Milano Cortina 2026.

Giovanni Franzoni ha confezionato una settimana semplicemente memorabile ed è balzato prepotentemente agli onori della cronaca sportiva: da grande promessa dello sci alpino italiano a splendida realtà del movimento tricolore, tra l’altro con le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 ormai dietro l’angolo. Il 24enne ha vinto il superG di Wengen e la discesa libera di Kitzbuehel, nel mezzo è salito anche sul terzo gradino del podio nella discesa libera di Wengen. La Lauberhorn (la pista più lunga del Circo Bianco) e la Streif (la ribattezzata Università) sono i tracciati più difficili del panorama mondiale insieme alla Stelvio di Bormio, dove tra l’altro si disputeranno le gare maschili ai Giochi: riuscire a fare risultato in maniera così brillante certifica le qualità tecniche e le doti agonistiche del bresciano, che sembra avere di fronte a sé un futuro davvero radioso. 🔗 Leggi su Oasport.it

Giovanni Franzoni tornerà in gara prima delle Olimpiadi, con le prossime competizioni ancora da definire.

