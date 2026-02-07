Quando torna Francesca Lollobrigida? 5000 metri e mass start per rimpinguare il bottino E nei 1500…

Francesca Lollobrigida si prepara a tornare in pista tra qualche giorno. La campionessa italiana dello speed skating punterà a raddoppiare il bottino, con gare sui 5000 metri e nel mass start, dopo aver conquistato l’oro sui 3000 metri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua presenza si fa più attesa, e i tifosi sperano in nuovi successi.

L’appetito vien mangiando, e dopo un’apertura col botto, il resto non può che essere un meraviglioso romanzo da finire di scrivere: Francesca Lollobrigida potrà far festa per qualche giorno e godersi l’oro sui 3000 metri femminili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’azzurra, infatti, avrà tempo fino a giovedì 12 febbraio, quando tornerà sul ghiaccio per disputare i 5000, in programma alle ore 16.30: ormai tutte le avversarie sanno che a Milano bisognerà fare i conti anche con lei per quanto concerne le medaglie. Altra lunga pausa per l’azzurra, che avrà una settimana di tempo prima dei 1500 di venerdì 20 febbraio, in cui potrebbe sorprendere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Si è conclusa la seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki.

Francesca Lollobrigida ha ottenuto l’argento nella Mass Start agli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki, segnando la quarta medaglia per l’Italia in questa edizione.

