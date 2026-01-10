Speed skating Francesca Lollobrigida si conferma poco brillante nei 1500 metri agli Europei Wiklund fa doppietta

Si è conclusa la seconda giornata degli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki. Nella gara dei 1500 metri femminili, Francesca Lollobrigida non ha raggiunto risultati di rilievo, mentre Wiklund ha conquistato due medaglie. L’evento prosegue con l’obiettivo di definire le classifiche e preparare le prossime sfide in programma.

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare degli Europei 2026 di speed skating. Sull'anello di ghiaccio di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), è spettato alle atlete dei 1500 metri femminili scrivere la parola fine. Una prova in cui erano presenti Francesca Lollobrigida ed Emily Tormen in casa Italia. Lollobrigida, reduce dal quinto posto nei 3000 metri, sperava di ambire a posizioni ancor più nobili su questa distanza, considerando le assenze importanti di questa manifestazione. La condizione però poco brillante della romana si è confermata anche in questa specialità. Non è mai riuscita a trovare il giusto ritmo Lollobrigida e il suo riscontro è stato abbastanza anonimo: 1'59?632, settimo tempo nell'overall.

Francesca Lollobrigida non svolta agli Europei: tempo alto nei 3000 metri. Oro Wiklund - Niente da fare per Francesca Lollobrigida, che sognava di conquistare il suo settimo podio in carriera negli Europei su singole distanze dello speed ... oasport.it

Speed skating, niente podio per Francesca Lollobrigida nei 1.500 metri - Settimo posto per Francesca Lollobrigida nella finale dei 1500 metri nel pattinaggio di velocità. ilmessaggero.it

SPECIALE EUROPEI SPEED SKATING Tomaszów Mazowiecki 2026 - facebook.com facebook

GHIOTTO GIOVANNINI E MALFATTI D’OROOOOO E’ iniziato nel modo migliore il cammino dell’Italia agli Europei di Speed Skating #SpeedSkating #Ghiotto #Malfatti #Giovannini x.com

