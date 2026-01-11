Francesca Lollobrigida argento nella Mass Start agli Europei di speed skating! Azzurra beffata da Thorup

Francesca Lollobrigida ha ottenuto l’argento nella Mass Start agli Europei di speed skating a Tomaszów Mazowiecki, segnando la quarta medaglia per l’Italia in questa edizione. La gara, tra le più imprevedibili del pattinaggio su pista lunga, ha visto l’azzurra sfiorare la vittoria, battuta solo da Thorup. Un risultato che conferma il buon andamento della nazionale italiana in questo evento internazionale.

Quarta medaglia per l’Italia agli Europei 2026 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio dell’ Arena Lodowa di Tomaszów Mazowiecki (Polonia), l’azzurra ha conquistato l’argento nella Mass Start, nella prova più imprevedibile del panorama del pattinaggio di velocità pista lunga. In considerazione delle assenze in questa rassegna continentale, Lollobrigida era il punto di riferimento e le sue avversarie hanno cercato varie strategie per metterla in difficoltà. La pattinatrice romana, dal canto suo, è riuscita a gestire abbastanza bene la gara fino al lancio dell’ultimo sprint, decisivo per l’assegnazione delle medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

