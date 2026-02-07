Quando parte Sofia Goggia discesa Olimpiadi Cortina 2026 | n di pettorale orario esatto tv

Questa domenica a Cortina d’Ampezzo si accendono i riflettori sulla discesa libera femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sofia Goggia scende in pista con il pettorale numero 1 alle 11 del mattino, pronta a conquistare una medaglia sotto gli occhi di tutti. La gara si svolge sulla pista di Cortina, trasmessa in diretta tv, e l’attesa è alta tra tifosi e appassionati di sci.

Domenica 8 febbraio, a Cortina d’Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si assegnerano le medaglie, infatti, nella discesa libera, con la gara che inizierà alle ore 11.30. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 12.05.00: la discesa libera femminile, infatti, inizierà alle ore 11.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’30” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di sci alpino delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la diretta tv sarà fruibile su Rai2 fino alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia, discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, orario esatto, tv Approfondimenti su Cortina Olimpiadi Quando parte Sofia Goggia, prima prova discesa Cortina 2026: orario esatto, n. di pettorale, tv Sofia Goggia scenderà in pista venerdì 6 febbraio per la prima prova di discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Quando parte Sofia Goggia oggi, discesa Val d’Isere 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Cortina Olimpiadi Argomenti discussi: A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda prova discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora parte Sofia Goggia oggi nel superG di Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; A che ora parte Sofia Goggia oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streaming. A che ora parte Sofia Goggia oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingSofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la ... oasport.it A che ora parte Sofia Goggia oggi, seconda discesa Olimpiadi Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingSabato 7 febbraio, a Cortina d'Ampezzo (Italia) proseguiranno le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 anche per il settore femminile dello sci alpino: si ... oasport.it Con lei Sofia Goggia, Nicol Delago e Laura Pirovano. Ecco gli italiani in gara facebook #Brignone ci sarà in discesa libera con Sofia #Goggia: ecco il quartetto azzurro x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.