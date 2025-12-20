Quando parte Sofia Goggia oggi discesa Val d’Isere 2025 | orario esatto n di pettorale tv
Saranno ben otto le azzurre al via della discesa femminile di Val d’Isere (Francia), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 20 dicembre, l’azione scatterà alle ore 10.30, e saranno 50 le atlete al via, con 15 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI VAL D’ISERE DALLE 10.30 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE IN VAL GARDENA DALLE 11.45 Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 14 alle ore 11.00.20: la discesa libera femminile di Val d’Isere, infatti, inizierà alle ore 10.30 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’20” l’una dall’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it
