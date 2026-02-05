Sofia Goggia scenderà in pista venerdì 6 febbraio per la prima prova di discesa libera alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La campionessa azzurra partirà con il pettorale numero 1, pronta a sfidare le condizioni della pista Olympia delle Tofane, che ha rischiato di perdere l’appuntamento a causa di una nevicata improvvisa. La prova, originariamente prevista per giovedì 5, è stata spostata di un giorno.

Sofia Goggia inizierà la propria avventura alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 nella giornata di venerdì 6 febbraio, quando andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile: il test iniziale sulla pista Olympia delle Tofane era previsto giovedì 5 febbraio, ma una fitta nevicata ha impedito il regolare svolgimento dell’evento e si sono dovute attendere ventiquattro ore. L’appuntamento è per le ore 11.30 su un tracciato molto amato dalla fuoriclasse bergamasca. L’azzurra si presenterà all’appuntamento dopo aver conquistato due medaglie a cinque cerchi in questa specialità (l’oro a PyeongChang 2018 e l’argento a Pechino 2022), con tutte le carte in regola per fare saltare il banco ancora una volta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia, prima prova discesa Cortina 2026: orario esatto, n. di pettorale, tv

Approfondimenti su Cortina 2026

Ultime notizie su Cortina 2026

