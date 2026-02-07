Questa mattina gli appassionati di sci alpino si preparano a seguire le gare in tv. Alle 10.30 si svolge la discesa maschile, con molti favoriti in corsa per il podio. A seguire, alle 13.00, tocca alla seconda prova femminile, con le tedesche e le svizzere pronte a sfidarsi. La startlist è stata pubblicata e gli spettatori già si organizzano per lo streaming. La tensione è alle stelle, l’adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per

La tensione è alle stelle, l’adrenalina scorre a fiumi ed è il momento di entrare finalmente in pista per l’evento più atteso dell’anno. Le Olimpiadi invernali dello sci alpino prendono ufficialmente il via con la discesa libera maschile, la gara regina scatterà alle 11:30. In campo femminile è in programma la seconda e ultima prova cronometrata in preparazione alla libera di domenica mattina: la partenza è prevista alle 11:30. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 In questa edizione si corre in due località diverse. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando lo sci alpino oggi in tv: orari discesa maschile e seconda prova femminile, startlist, streaming

Approfondimenti su Sci Alpino Italia

Questa mattina le gare di sci alpino a Crans-Montana portano il grande pubblico davanti alla tv.

Oggi a Crans-Montana si disputano le prove di sci alpino, con il superG femminile e la seconda discesa maschile.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

La Coppa del Mondo di Sci alpino femminile a Tarvisio

Ultime notizie su Sci Alpino Italia

Argomenti discussi: Quando lo sci alpino oggi in tv, seconda prova discesa Crans Montana: orario, startlist, streaming; Sci alpino domani 7 febbraio: discesa libera maschile, programma e orario · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Sci alpino, discesa libera maschile: Paris secondo dietro a Von Allmen - Discesa: vince Von Allmen davanti a Paris; Sci alpino alle Olimpiadi: il calendario e dove vedere le gare in tv e in streaming.

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discese Cortina e Bormio, startlist, streamingCi stiamo ufficialmente avvicinando alle prime gare vere e proprie per quanto riguarda il programma dello sci alpino dei Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa maschile Olimpiadi, startlist, streamingSignore e signori si incomincia per davvero! Il count-down è concluso. Nella giornata odierna, infatti, si alzerà ufficialmente il sipario sul ricchissimo ... oasport.it

Oggi sulla pista Olympia delle Tofane il primo allenamento dello sci alpino femminile. Grande attesa per Federica Brignone e Sofia Goggia. Ma gli americani aspettano Lindsey Vonn con un look a stelle e strisce. (dalla nostra inviata a Cortina, Angela Pederiva facebook

Oggi doppio appuntamento con la Coppa del Mondo di sci alpino. Alle 10 a Crans-Montana le azzurre faranno i conti con la prima cronometrata di discesa libera. In serata a Schladming, Austria, lo slalom maschile in doppia manche. Un momento importa x.com