Quando lo sci alpino oggi in tv | orari superG femminile e prova discesa maschile Crans Montana startlist streaming

Questa mattina le gare di sci alpino a Crans-Montana portano il grande pubblico davanti alla tv. Oggi tocca allo slalom gigante femminile e alla prova di discesa maschile, con orari ancora da confermare. Gli atleti si preparano sul punto di partenza, pronti a dare il massimo in questa corsa verso le Olimpiadi. La startlist è già online e lo streaming permette di seguire tutto in diretta. La stagione entra nel suo momento più caldo, e le competizioni di oggi rappresentano l’ultimo passo prima dell’appuntamento più atteso.

Siamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l’ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell’annata, le Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino continua il programma della tappa di Crans Montana con il SuperG femminile, partenza alle 11:00, e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, il via è previsto alle 09:00. LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DI SCI ALPINO ALLE 9.00 LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.00 Gli organizzatori auspicano che le avverse condizioni meteo con cui hanno dovuto fare i conti nei giorni scorsi concedano una tregua consentendo di portare regolarmente a termine il programma previsto. 🔗 Leggi su Oasport.it

