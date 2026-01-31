A che ora lo sci alpino oggi | startlist superG femminile e seconda prova discesa maschile Crans Montana tv streaming

Siamo sul rettilineo finale, bisogna percorrere l'ultimo tratto prima di tuffarsi a capofitto nel momento clou dell'annata, le Olimpiadi. La Coppa del Mondo di sci alpino continua il programma della tappa di Crans Montana con il SuperG femminile, partenza alle 11:00, e la seconda prova cronometrata della discesa libera maschile, il via è previsto alle 09:00. Gli organizzatori auspicano che le avverse condizioni meteo con cui hanno dovuto fare i conti nei giorni scorsi concedano una tregua consentendo di portare regolarmente a termine il programma previsto. Gli atleti sperano, dal canto loro, di poter sfruttare gli ultimi test ufficiali prima dell'appuntamento olimpico, ma al contempo non vogliono correre inutili rischi.

