Durante i lavori di riqualificazione della piazza del mercato di Fano, è stata scoperta una basilica attribuita a Vitruvio, un ritrovamento che ha suscitato grande interesse. Il sindaco ha commentato l’evento paragonandolo alla scoperta della tomba di Tutankhamon, sottolineando l’importanza storica dell’area. Questa scoperta, che ha eluso decenni di ricerche di archeologi e architetti, apre nuove prospettive sulla storia della città.

FANO Dove non sono riuscite le ricerche di architetti e archeologi nel corso di 5 secoli, hanno potuto i lavori di riqualificazione della piazza del mercato di Fano. I resti di quattro colonne poderose sono emersi a poco più di mezzo metro di profondità in piazza Andrea Costa. La prova che appartengono proprio alla basilica di Vitruvio, archetipo dell’architettura classica, diventata leggendaria perché visti gli sforzi finora inutili di rintracciarla si era paventato pure che non esistesse, è stata acquisita venerdì scorso, quando una quinta colonna, all'angolo opposto dell’edificio pubblico, è stata trovata con un sondaggio nella vicina piazza Avveduti. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Fano nella leggenda, il sindaco: «Abbiamo trovato la basilica di Vitruvio». Acquaroli: «Come quando è stata scoperta la tomba di Tutankhamon»

Ritrovati a Fano i resti della Basilica di Vitruvio. Acquaroli: «Scoperta sensazionale, Marche centrali nella cultura internazionale»Sono stati rinvenuti a Fano i resti della Basilica di Vitruvio, una scoperta di grande rilevanza per l'archeologia e la storia locale.

Sì, è davvero la Basilica di Vitruvio, Acquaroli: «Ritrovamento epocale, Fano capitale dell'architettura»È stato annunciato il ritrovamento della Basilica di Vitruvio a Fano, un ritrovamento considerato di grande rilevanza nel campo dell'architettura e della storia antica.

Scoperta Basilica di Vitruvio, Giuli: “A Fano il cuore della più antica sapienza architettonica dell’Occidente” Durante gli scavi a Fano ritrovati i resti della Basilica di Vitruvio. Il sindaco: 'Aspettavamo questa scoperta da 2mila anni'. #ANSA - facebook.com facebook