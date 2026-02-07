Quando la luce incontra il colore Personale di Gabriella Pampana

Quando la luce incontra il colore, la mostra personale di Gabriella Pampana, è stata inaugurata ieri al Fortilizio della Cittadella. L’esposizione porta gli spettatori in un viaggio tra luci e tonalità, con opere che giocano con i colori e le sfumature. L’artista ha presentato le sue creazioni in un ambiente suggestivo, attirando un buon numero di visitatori. La mostra resterà aperta fino a fine mese, offrendo a tutti l’occasione di immergersi nel suo mondo di luci e colori.

È stata inaugurata ieri al Fortilizio della Cittadella, la mostra personale di Gabriella Pampana dal titolo "Quando la luce incontra il colore". All'evento sono intervenuti, insieme all'artista, l'assessore alla cultura del Comune di Pisa, Filippo Bedini, e la poetessa Maria Teresa Coppola. L'esposizione sarà visitabile gratuitamente fino a domenica 1 marzo con i seguenti orari: da martedì a venerdì, dalle 15 alle 18; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Contestualmente sarà possibile visitare anche la Torre Guelfa. "Siamo orgogliosi di inaugurare oggi questa coloratissima mostra di Gabriella Pampana, un'artista della nostra città che ha saputo distinguersi con importanti riconoscimenti a livello nazionale - sottolinea l'assessore alla cultura Filippo Bedini.

