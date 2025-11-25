Pathos – Il colore diventa racconto personale di Francesco Trombetta
Il colore che diventa voce, la materia che si fa emozione, il gesto che rivela un percorso interiore. È questo il cuore di ‘Pathos – Il colore diventa racconto’, la prima mostra personale di Francesco Trombetta, penalista etneo che, da sempre, accanto alla sua professione, coltiva un rapporto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
