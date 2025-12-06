Riflettori puntati su Davide Ghiotto in chiave azzurra nella seconda giornata di gare che andrà in scena oggi al Thialf di Heerenveen (Paesi Bassi) in occasione della terza tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di speed skating. Il veneto è uno specialista delle lunghe distanze e sarà uno dei grandi favoriti nei 10.000 metri, in qualità di primatista mondiale e campione iridato in carica. Il 32enne italiano è reduce da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative nelle prime due tappe nordamericane del circuito maggiore, anche a causa di qualche problema fisico, quindi quello odierno sarà un banco di prova molto importante per verificare il suo stato di forma nella distanza che ha dominato sostanzialmente per tutto il quadriennio olimpico verso Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora Davide Ghiotto oggi nei 10000 metri a Heerenveen: programma, avversario, tv, streaming