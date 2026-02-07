Puoi evitare il Canone Rai 2026 | tutti i trucchi ufficiali per essere esonerati senza errori

Chi non ha un televisore in casa può evitare di pagare il Canone Rai 2026. Basta compilare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione e inviarla entro il 2 febbraio 2026. Se il documento arriva in tempo, si evita l’addebito automatico in bolletta per tutto l’anno. È una procedura semplice, ma bisogna rispettare la scadenza.

Tutti i cittadini che non possiedono un televisore nella loro abitazione principale devono compilare una dichiarazione sostitutiva di non detenzione e inviarla entro il 2 febbraio 2026 per essere esonerati dall’addebito automatico in bolletta dell’intero anno. Chi dovesse saltare questa scadenza può comunque presentare la richiesta tra il 3 febbraio e il 30 giugno per ottenere l’esenzione relativa al secondo semestre dell’anno. Gli anziani over 75 con reddito complessivo proprio e del coniuge non superiore a 8.000 euro, senza altri conviventi titolari di reddito, hanno diritto all’esonero. L’esenzione si applica per l’intero anno se il 75° compleanno è avvenuto entro il 31 gennaio 2026, mentre chi compie gli anni tra il 1° febbraio e il 31 luglio potrà ottenere l’esonero solo per il secondo semestre. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Il 2026 si avvicina e con esso le scadenze per il pagamento del canone Rai.

Entro il 2 febbraio 2026, chi non ha una TV o un dispositivo che riceve i segnali Rai deve dichiararlo per evitare di pagare i 90 euro del canone.

