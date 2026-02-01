Esenzione canone Rai 2026 | ultimi giorni per evitare i 90 euro chi ne ha diritto lo scopra subito
Entro il 2 febbraio 2026, chi non ha una TV o un dispositivo che riceve i segnali Rai deve dichiararlo per evitare di pagare i 90 euro del canone. Sono gli ultimi giorni per fare la richiesta e risparmiare sulla bolletta. Se ne parla molto in queste settimane, e chi ha diritto all’esenzione dovrebbe muoversi in fretta.
Entro il 2 febbraio 2026, gli italiani che non possiedono un televisore o un dispositivo in grado di ricevere i segnali Rai devono dichiararlo per ottenere l’esenzione totale dal canone televisivo per l’anno successivo. Chi non si attiverà entro questa data dovrà pagare l’intero importo, che per il 2026 ammonta a 90 euro. La misura riguarda chi non detiene alcun apparecchio per la ricezione di programmi televisivi, oppure chi, pur avendone uno, rientra in specifiche condizioni di reddito e età. In particolare, sono esenti i cittadini over 75 che non superano certi limiti di reddito annuo, come definito dal decreto legislativo che regola il canone. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Canone Rai
Canone Rai, chi ha diritto all’esenzione ha tempo fino al 31 gennaio per fare domanda
Il pagamento del canone Rai è dovuto da chi possiede apparecchi in grado di ricevere il segnale, come televisori o radio.
Tv, canone Rai ancora in bolletta. Ecco chi e come può evitare di pagare i 90 euro annuali
Il canone Rai ancora incluso nella bolletta elettrica può essere evitato rispettando alcune procedure.
Ultime notizie su Canone Rai
Argomenti discussi: Canone Rai 2026, c'è tempo fino al 2 febbraio per chiedere l'esenzione: cosa sapere; Canone TV, c'è tempo fino al 2 febbraio per la richiesta di esonero; Esenzione Canone Rai, scadenza posticipata: chi può richiederla e come; Esenzione Canone Rai 2026: Requisiti e Scadenze.
Canone RAI 2026: tutte le regole per l'esenzioneL'esenzione dal pagamento del canone RAI vale per tutto l'anno in cui si fa richiesta e va rinnovata l'anno successivo a meno di certe condizioni. La domanda deve essere inoltrata all'Agenzia delle ... fiscoetasse.com
Canone Rai 2026, scadenza il 2 febbraio: come ottenere l’esenzione totale (Guida e Moduli)Ecco la guida definitiva per non pagare i 90 euro in bolletta (o 70 euro se lo sconto verrà confermato in via definitiva), con le istruzioni per over 75 e per chi non possiede la TV. informazionescuola.it
Non tutti sono obbligati a pagare il canone Rai Ecco chi ha diritto a non pagare la tassa e chi può chiedere l'esenzione. - facebook.com facebook
Esenzione canone RAI over 75: scadenza, modello di domanda e rimborso • Esenzione canone RAI per over 75 fino a 8mila euro di reddito per chi rientra nel requisito anagrafico entro il 31 gennaio 2026: modello di domanda, procedura di rimborso e scaden x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.