Esenzione canone Rai 2026 | ultimi giorni per evitare i 90 euro chi ne ha diritto lo scopra subito

Entro il 2 febbraio 2026, chi non ha una TV o un dispositivo che riceve i segnali Rai deve dichiararlo per evitare di pagare i 90 euro del canone. Sono gli ultimi giorni per fare la richiesta e risparmiare sulla bolletta. Se ne parla molto in queste settimane, e chi ha diritto all’esenzione dovrebbe muoversi in fretta.

Entro il 2 febbraio 2026, gli italiani che non possiedono un televisore o un dispositivo in grado di ricevere i segnali Rai devono dichiararlo per ottenere l'esenzione totale dal canone televisivo per l'anno successivo. Chi non si attiverà entro questa data dovrà pagare l'intero importo, che per il 2026 ammonta a 90 euro. La misura riguarda chi non detiene alcun apparecchio per la ricezione di programmi televisivi, oppure chi, pur avendone uno, rientra in specifiche condizioni di reddito e età. In particolare, sono esenti i cittadini over 75 che non superano certi limiti di reddito annuo, come definito dal decreto legislativo che regola il canone.

