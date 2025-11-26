ABBONATI A DAYITALIANEWS Dall’annuncio all’impasse: il patto Meloni–Schlein si arena. Doveva essere un accordo storico tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, un’intesa trasversale sul tema della violenza sessuale. Invece, della promessa “ senza consenso è stupro ” oggi rimane solo l’eco dell’annuncio: il disegno di legge si è fermato in Parlamento, impantanato tra dubbi politici e richieste di approfondimento. Il governo assicura: “La legge si farà”. L’opposizione, invece, parla apertamente di tradimento. Chi ha fermato il testo e perché. La frenata è arrivata in commissione al Senato, dove la maggioranza ha deciso di interrompere l’iter del provvedimento per procedere con “ ulteriori approfondimenti ”. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Legge sul consenso bloccata in Parlamento: cosa sta succedendo davvero