I puma sono ritornati in Patagonia e hanno scoperto i pinguini, che senza predatori si sono allargati: una nuova preda abbondante sta però cambiando il comportamento dei predatori, rendendo questi felini insolitamente tolleranti tra loro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: “Ha il cervello di un insetto, ha iniziato ad attaccare l’uomo e a comportarsi in modo inappropriato”: Van Basten contro Salah

Leggi anche: Disastro Fiorentina: cacciare Palladino è stato come cacciare Radice trent’anni fa (finirono in Serie B)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Puma contro pinguini: il ritorno dei grandi felini in Patagonia rimodella l'ecosistema.

I puma in Patagonia hanno iniziato a cacciare i pinguini e a comportarsi in modo strano - I puma sono ritornati in Patagonia e hanno scoperto i pinguini, che senza predatori si sono allargati: una nuova preda abbondante sta però cambiando il ... fanpage.it