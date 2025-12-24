I puma in Patagonia hanno iniziato a cacciare i pinguini e a comportarsi in modo strano

I puma sono ritornati in Patagonia e hanno scoperto i pinguini, che senza predatori si sono allargati: una nuova preda abbondante sta però cambiando il comportamento dei predatori, rendendo questi felini insolitamente tolleranti tra loro. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Puma contro pinguini: il ritorno dei grandi felini in Patagonia rimodella l'ecosistema.

puma patagonia hanno iniziatoI puma in Patagonia hanno iniziato a cacciare i pinguini e a comportarsi in modo strano - I puma sono ritornati in Patagonia e hanno scoperto i pinguini, che senza predatori si sono allargati: una nuova preda abbondante sta però cambiando il ... fanpage.it

Puma contro pinguini: il ritorno dei grandi felini in Patagonia rimodella l'ecosistema - Un esperimento naturale condotto in un parco nazionale della Patagonia mostra che il ritorno dei puma, dopo una lunga assenza, ha cambiato il loro comportamento sociale e di caccia: per la prima volta ... nationalgeographic.it

puma patagonia hanno iniziatoI puma hanno iniziato a mangiare i pinguini e sta succedendo qualcosa di strano - In Patagonia i grandi felini cacciano pinguini e diventano più tolleranti tra loro, sorprendendo i biologi. tech.everyeye.it

