Puglia Sky si è costituita la nuova compagnia aerea Sedi a Foggia e Grottaglie

Puglia Sky è in pista, pronta per il decollo. La nuova compagnia aerea completamente pugliese è ufficialmente stata costituita nelle scorse ore con tanto di atto societario. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Puglia Sky, si è costituita la nuova compagnia aerea. Sedi a Foggia e Grottaglie

Contenuti che potrebbero interessarti

Telesveva. . +++IN QUESTA EDIZIONE DI TELESVEVA NOTIZIE – ELEZIONI REGIONALI IN PUGLIA: TRIONFO DI ANTONIO DECARO – TRANI, 30ENNE ACCOLTELLATO AL BRACCIO: MISTERO SUI MOTIVI DELL’AGGRESSIONE – REDDITO DI CITTADIN - facebook.com Vai su Facebook

Puglia Sky, il sogno di una compagnia aerea locale. Gli imprenditori: “Almeno un milione a testa” - L’idea era stata lanciata da Mario Aprile, presidente da Confindustria Bari e Bat, il quale sta incontrando in questi giorni gli ... Secondo msn.com