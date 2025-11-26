Puglia Sky si è costituita la nuova compagnia aerea Sedi a Foggia e Grottaglie

Quotidianodipuglia.it | 26 nov 2025

Puglia Sky è in pista, pronta per il decollo. La nuova compagnia aerea completamente pugliese è ufficialmente stata costituita nelle scorse ore con tanto di atto societario. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

Puglia Sky, il sogno di una compagnia aerea locale. Gli imprenditori: “Almeno un milione a testa” - L’idea era stata lanciata da Mario Aprile, presidente da Confindustria Bari e Bat, il quale sta incontrando in questi giorni gli ... Secondo msn.com

