ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del deputato Manlio Messina sui social. CATANIA, 3 dicembre 2025. Sui propri profili social, il deputato nazionale Manlio Messina ha svelato la nascita di una nuova realtà dell’aviazione tutta siciliana: Etna Sky, la compagnia aerea che promette tariffe più accessibili e un’offerta pensata in particolare per i viaggiatori dell’Isola. Un progetto per voli più accessibili ai siciliani. “ Quante volte avete detto che i biglietti costano troppo o che viaggiare è diventato impossibile? ” scrive Messina. L’obiettivo annunciato è chiaro: proporre un servizio “ made in Sicily ” con prezzi competitivi e tariffe speciali dedicate ai residenti, ponendosi come alternativa alle tratte considerate troppo care. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Nasce “Etna Sky”, la nuova compagnia aerea siciliana: il post dell’on Manlio Messina