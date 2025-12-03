Nasce Etna Sky la nuova compagnia aerea siciliana | il post dell’on Manlio Messina
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’annuncio del deputato Manlio Messina sui social. CATANIA, 3 dicembre 2025. Sui propri profili social, il deputato nazionale Manlio Messina ha svelato la nascita di una nuova realtà dell’aviazione tutta siciliana: Etna Sky, la compagnia aerea che promette tariffe più accessibili e un’offerta pensata in particolare per i viaggiatori dell’Isola. Un progetto per voli più accessibili ai siciliani. “ Quante volte avete detto che i biglietti costano troppo o che viaggiare è diventato impossibile? ” scrive Messina. L’obiettivo annunciato è chiaro: proporre un servizio “ made in Sicily ” con prezzi competitivi e tariffe speciali dedicate ai residenti, ponendosi come alternativa alle tratte considerate troppo care. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
