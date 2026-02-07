Questa mattina si apre ufficialmente la campagna elettorale per le Provinciali di Benevento. I candidati hanno già iniziato a presentare le liste, con “Noi di Centro” che si posizionano in testa, presentando per primi i loro candidati. Ora si aspetta il resto dei partiti, mentre i cittadini si preparano a scegliere i loro rappresentanti.

Tempo di lettura: < 1 minuto È ufficialmente cominciata la due giorni dedicata alla presentazione delle liste elettorali per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Benevento. Un passaggio formale ma decisivo che segna l’avvio concreto della competizione politica sul territorio. Alle ore 10.40, presso la Rocca dei Rettori, davanti all’Ufficio Elettorale è stata presentata la lista “Mastella – Noi di Centro”, tra le prime a depositare la propria candidatura nella fase iniziale della procedura. Dieci i candidati indicati nella compagine: Loredana Iannelli, consigliere comunale di Benevento; Antonino Cinzia, consigliere comunale di Pago Veiano; Maria Cristina De Filippo, consigliere comunale di Ponte; Nunzia Ottavo, consigliere comunale di Solopaca; Nicolino Cardone, consigliere comunale di Pietrelcina; Michele Gambarota, sindaco di Buonalbergo; Carmine Pesce, consigliere comunale di Moiano; Cesare Striani, consigliere comunale di Montesarchio; Giovanni Zanone, consigliere comunale di Benevento; Stefano Zarro, consigliere comunale di Sant’Angelo a Cupolo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Provinciali, scatta la corsa al voto: “Noi di Centro” primi a presentare la lista

Approfondimenti su Consiglio Provinciale

Il consigliere Giovanni Antonelli ha annunciato la sua indipendenza, lasciando il gruppo Casale nel Cuore.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Consiglio Provinciale

Argomenti discussi: Mantova, dalla città alle provinciali: auto in slalom tra le voragini; Habemus assessore, arriva la delega pesante e Caringi entra in giunta; L’ADIGE.IT: SCATTA LA CORSA ALLA PRESIDENZA DI FEDERCOOP: DOMANI IL CDA DECISIVO; Aurelia tagliata dalla frana, ora scatta l’inchiesta: fascicolo per frana colposa e corsa per garantire soccorsi e riapertura -.

La corsa al titolo Ora parte la scatto finaleOggi riunione tra i comuni di Forlì e Cesena sugli ultimi due mesi di lavoro. All’audizione al Ministero ci sarà il presidente del comitato ... msn.com

Prezzi dei carburanti alle Canarie: sconto prorogato nel 2026 La misura si applica alle isole dell’arcipelago diverse da Tenerife e Gran Canaria (sede delle due capitali provinciali) e scatta quando benzina o gasolio risultano più cari di almeno 5 centesimi al lit facebook

Locali e movida, scatta il patto provinciale su sicurezza e controlli x.com