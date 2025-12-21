Elezioni provinciali Fratelli d' Italia è il primo partito a presentare la lista | ecco i candidati

E' Fratelli d'Italia il primo ad aver presentato, già alle ore 8 di questa mattina, la lista per il rinnovo del consiglio provinciale di Salerno. A depositare tutta la documentazione il commissario provinciale e deputato Imma Vietri, il commissario regionale Antonio Iannone e i presentatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

