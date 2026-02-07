Nella seconda prova cronometrata della discesa femminile, Sofia Goggia si ferma con un commento che lascia intendere qualche dettaglio da sistemare. Lindsey Vonn si piazza terza, a tre decimi dalla leader, ma commette ancora un errore in alto. Federica Brignone, invece, si mostra più sicura e dice di aver avuto buone sensazioni, anche se ancora non ha deciso se scendere in gara o no.

Sofia Vonn sorride sul traguardo, Sofia Goggia sa che c’è ancora qualcosa da sistemare. La seconda prova cronometrata sulla Olympia delle Tofane modificata per i Giochi – con più dossi rispetto alla versione di Coppa del Mondo – è stata annullata per nebbia dopo che erano scese 23 atlete. Il miglior tempo è della statunitense Breezy Johnson (1’37”98), ma Vonn è terza a 37 centesimi e la soddisfazione dopo aver visto il crono conferma le ambizioni d’oro. Lindsey scappa via dopo la prova, non zoppica. E qualche dubbio sulla gravità del suo infortunio comincia a farsi largo tra le colleghe. Sofia Goggia è finita a 86100 in una prova a due facce, un secondo di ritardo rimediato in alto dopo un errore poco dopo la partenza, due settori da numero 1 e un finale senza tirare. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Prova discesa donne, Goggia: "C'è qualcosa da sistemare". Brignone: "Buone sensazioni"

Questa mattina si è svolta la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi, con una lunga interruzione che ha rallentato le prove.

Questa mattina a Cortina si è aperta la prima prova di discesa in vista delle Olimpiadi del 2026.

