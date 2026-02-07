LIVE Sci alpino Seconda prova discesa femminile Olimpiadi in DIRETTA | interruzione lunghissima Buone sensazioni da Brignone e Vonn rischia Goggia

Questa mattina si è svolta la seconda prova della discesa femminile alle Olimpiadi, con una lunga interruzione che ha rallentato le prove. Buone sensazioni arrivano da Brignone e Vonn, mentre Goggia rischia di perdere terreno. La gara continua, gli atleti si preparano per le prossime run.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 13.20 Si toglie gli sci l’apripista: bisognerà attendere ancora prima della ripresa della prova, con la nebbia che è tornata da metà pista in su. 13.15 Come non detto: torna la nebbia nella parte alta. La visibilità dalla telecamera è molto ridotta, ma in pista dovrebbe essere diversa. 13.10 È pronto alla partenza un apripista, che attende solamente il segnale per partire. L’intensità della nevicata è diminuita, con la visibilità che sembra migliore lungo tutta la pista. 13.08 Ricordiamo la classifica al momento dell’interruzione: 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

