Promozione Stella d’anticipo col Gambettola
Questa sera la Stella gioca in anticipo contro il Gambettola, con l’obiettivo di mantenere la posizione nei playoff. La squadra di casa cerca i tre punti per consolidare il proprio piazzamento in classifica, mentre gli avversari vogliono approfittare dell’occasione per fare punti preziosi. La partita si preannuncia combattuta, con entrambe le formazioni determinate a portare a casa il risultato.
Tenersi stretta la zona playoff. Con questo obiettivo la Stella oggi, nell’anticipo della 22esima giornata, affronterà il Gambettola. Nove i punti di vantaggio sugli avversari di giornata e la voglia di non farsi scavalcare in classifica. Tutte le altre squadre del girone D, scenderanno invece in campo regolarmente domani. Tutti tranne il Riccione che osserverà il proprio turno di riposo. Con la capolista Misano che sarà impegnata nel derby sul campo della Bellariva Virtus. Gara casalinga per il Bellaria Igea Marina che affronterà il Bagnacavallo, mentre la Vis Novafeltria, dopo la vittoria sulla Savignanese (seconda della classe che domani affronterà il Roncofreddo) nel recupero di metà settimana, davanti al pubblico amico aspetterà la visita del Classe fanalino di coda in novanta minuti da non sbagliare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Promozione. Resco, anticipo impegnativo. E il Cerbaia rischia in trasferta
Questa sera alle 15 si giocano le partite di anticipo della 21ª giornata di campionato.
Calcio Promozione La Reno a Civitella. Oggi l'anticipo Cervia United-Bellaria
Nel fine settimana si svolge la seconda giornata di ritorno del campionato di Promozione, con l'anticipo Cervia United-Bellaria a Civitella.
