Promozione Resco anticipo impegnativo E il Cerbaia rischia in trasferta

Da sport.quotidiano.net 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera alle 15 si giocano le partite di anticipo della 21ª giornata di campionato. Resco, in trasferta, affronta un impegno difficile, mentre il Cerbaia cerca di conquistare punti importanti in casa. Due partite che promettono emozioni e sorprese.

Gli anticipi di oggi vedono protagoniste Cerbaia e Resco Reggello. Le due squadre alle ore 15 apriranno i battenti della 21ª giornata. Girone B Castiglioncello-Cerbaia (arbitro Rinaldi di Empoli). Contro i padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro il Massa Valpiana e impazienti di tornare alla vittoria, per Sacconi e compagni il compito non si prospetta facile. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Lotti, mentre dovrà valuterà solo a ridosso del match le condizioni di Mannelli. Se quest’ultimo non dovesse farcela, le chiavi del centrocampo saranno affidate a Burato, Veraldi e Pecci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

promozione resco anticipo impegnativo e il cerbaia rischia in trasferta

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Resco, anticipo impegnativo. E il Cerbaia rischia in trasferta

Approfondimenti su Resco Reggello

Promozione. Colli Marittimi male nell’anticipo. Oggi Mobilieri-Cerbaia e le altre

Promozione. Fi Ovest e Cerbaia cambiano i tecnici. Ecco Secci e Sacconi

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Resco Reggello

Promozione. Anticipo di lusso a Dicomano. Arriva il Lebowski di MilianiJolo-Firenze Ovest (arbitro: Varnagallo di Pontedera). Con la scottatura ancora viva per la sconfitta casalinga subita da San Piero a Sieve, il Firenze Ovest è pronto alla trasferta pratese che ... lanazione.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.