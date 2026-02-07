Questa sera alle 15 si giocano le partite di anticipo della 21ª giornata di campionato. Resco, in trasferta, affronta un impegno difficile, mentre il Cerbaia cerca di conquistare punti importanti in casa. Due partite che promettono emozioni e sorprese.

Gli anticipi di oggi vedono protagoniste Cerbaia e Resco Reggello. Le due squadre alle ore 15 apriranno i battenti della 21ª giornata. Girone B Castiglioncello-Cerbaia (arbitro Rinaldi di Empoli). Contro i padroni di casa, reduci dalla sconfitta contro il Massa Valpiana e impazienti di tornare alla vittoria, per Sacconi e compagni il compito non si prospetta facile. Il tecnico dovrà fare a meno dello squalificato Lotti, mentre dovrà valuterà solo a ridosso del match le condizioni di Mannelli. Se quest’ultimo non dovesse farcela, le chiavi del centrocampo saranno affidate a Burato, Veraldi e Pecci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. Resco, anticipo impegnativo. E il Cerbaia rischia in trasferta

LA BATTAGLIA DEL SABATO! Domani, 31 gennaio, la Resco torna al Comunale, dove, alle 15:00, ospiterà il Fiesole Calcio. La partita è fondamentale, e ci sarà bisogno del sostegno di TUTTI voi! Vi aspettiamo numerosi! FORZA RESCO! facebook