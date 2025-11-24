Bellingham segna il pareggio nel finale mentre i Los Blancos vanno in testa alla Liga nonostante il pareggio
2025-11-24 00:09:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall'ottimo sito 101greatgoals: Jude Bellingham è stato la stella del Real Madrid che ha rimontato due volte e si è assicurato un pareggio per 2-2 contro l'Elche e ha riconquistato il primo posto nella Liga. Il centrocampista inglese ha segnato un gol e ne ha organizzato un altro, mandando in rete il taglio di Kylian Mbappe a tre minuti dalla fine per salvare un punto per la squadra di Xabi Alonso. L'Elche ha sbalordito il Real Madrid all'inizio del secondo tempo quando Aleix Febas ha tirato un tiro alle spalle di Thibaut Courtois portando i padroni di casa in vantaggio.
