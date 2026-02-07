Procedimento su operazione antimafia | il Comune di Mesagne si costituirà parte civile

Il Comune di Mesagne ha deciso di costituirsi parte civile nel procedimento penale aperto dopo un’operazione antimafia portata a termine nel territorio. La scelta arriva in un momento in cui si cerca di fare chiarezza su quanto accaduto e di riprendersi dalla paura che questa vicenda ha portato tra i cittadini.

BRINDISI - Il Comune di Mesagne si costituirà parte civile in merito al procedimento penale relativo ad una recente operazione antimafia eseguita nel territorio comunale. Una decisione presa per iniziativa della commissaria prefettizia Maria Antonietta Olivieri, al fine di tutelare l'immagine e.

