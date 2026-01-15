Mantovano su Crans-Montana | L' Italia si costituirà parte civile Chiediamo anche alla Commissione Ue di farlo

L'Avvocatura generale italiana si sta preparando a costituirsi parte civile nel procedimento avviato in Svizzera, come confermato da Mantovano. La richiesta include anche la partecipazione della Commissione Europea, rafforzando l'impegno dell'Italia nel seguire la vicenda. Questa iniziativa dimostra l'attenzione delle istituzioni italiane nel tutelare interessi e diritti coinvolti nel procedimento in corso a Crans-Montana.

" L’Avvocatura generale si sta già attivando nella prospettiva di costituzione di parte civile nel procedimento aperto in Svizzera. Questo diventa un punto di riferimento del governo per tutti coloro che vogliono fare valere le proprie ragioni". Lo ha annunciato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, dopo l'incontro tenuto oggi con i famigliari delle vittime della strage di Crans-Montana avvenuta la notte di capodanno. "Intendiamo chiedere, come Italia, alla Commissione europea che si costituisca parte civile nel procedimento in Svizzera", ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio, l'ambasciatore italiano in Svizzera Giandomenico Lorenzo Cornado. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

