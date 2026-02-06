Morto in barca a Olbia il Comune di Bacoli si costituirà parte civile

Il Comune di Bacoli si costituirà parte civile nel procedimento sulla morte di Giovanni Marchionni, lo skipper di 21 anni trovato senza vita l’8 agosto scorso in uno yacht a Portisco, vicino a Olbia. La decisione arriva dopo che sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda e si prepara a partecipare attivamente al processo.

La scomparsa di Giovanni Marchionni, giovane di Bacoli, su uno yacht a Olbia, sarebbe stata causata da un’intossicazione da acido solfidrico.

