Primavera Milan-Lazio 0-2 | ko e doppio rosso giornata nera per i rossoneri

Il Milan Primavera perde 2-0 contro la Lazio in una partita da dimenticare. I rossoneri subiscono la seconda sconfitta di fila e finiscono in dieci uomini a causa di due espulsioni. Una giornata difficile per la squadra di casa, che non riesce a trovare il ritmo e va sotto di due gol.

Una giornata da dimenticare quella del Milan Primavera. I rossoneri di Giovanni Renna, nel pomeriggio, hanno affrontato la Lazio allo SportItalia Village, perdendo 1-0. Oltre al risultato negativo (incassando anche la seconda sconfitta consecutiva), i rossoneri perdono ben 2 pedine fondamentali a causa di 2 cartellini rossi: Lontani e Colombo. Ecco, di seguito, il resoconto del match: (Fonte acmilan.com) - Non riesce a sorridere la Primavera, ancora ko dopo lo scivolone di Verona. Stavolta il Milan perde in casa, a Carate Brianza, cedendo 0-1 contro la Lazio. Prendere gol in partenza non è mai una buona cosa, la squadra di Mister Renna lo ha pagato a caro prezzo incassando la rete di Serra al 3' e rimanendo sotto nel punteggio fino alla fine. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera, Milan-Lazio 0-2: k.o e doppio rosso, giornata nera per i rossoneri

