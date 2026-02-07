Primavera 1 Milan-Lazio 0-1 | espulso Colombo dei rossoneri | LIVE NEWS

Alle 13.00 si gioca Milan-Lazio, una sfida valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri cercano di riscattarsi dopo alcune partite difficili, mentre la Lazio vuole confermare il suo buon momento. La partita è iniziata da poco e i tifosi sono già in fermento.

La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football.

