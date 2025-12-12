Primavera Bologna-Milan 0-1 | gol di Lontani a sorpresa | LIVE NEWS
Nel match valido per la 15ª giornata del campionato Primavera, Bologna e Milan si affrontano al Centro Tecnico Niccolò Galli. La sfida, iniziata alle 14:00, ha riservato una sorpresa con il gol decisivo di Lontani, portando i rossoneri a ottenere una vittoria inaspettata sul campo dei felsinei.
Bologna-Milan (0-1): vantaggio rossonero, a segno il solito Lontani
CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2