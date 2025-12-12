Primavera Bologna-Milan 0-1 | gol di Lontani a sorpresa | LIVE NEWS

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match valido per la 15ª giornata del campionato Primavera, Bologna e Milan si affrontano al Centro Tecnico Niccolò Galli. La sfida, iniziata alle 14:00, ha riservato una sorpresa con il gol decisivo di Lontani, portando i rossoneri a ottenere una vittoria inaspettata sul campo dei felsinei.

Alle ore 14:00, al Centro Tecnico Niccolò Galli si giocherà la 15^ giornata del campionato Primavera, Bologna-Milan. Pianetamilan.it

Bologna-Milan (0-1): vantaggio rossonero, a segno il solito Lontani

primavera bologna milan 0Bologna-Milan (0-1): vantaggio rossonero, a segno il solito Lontani - Nel momento di maggiore sforzo del Bologna la formazione d Renna sfrutta l'occasione e passa ... milannews.it

Diretta Bologna Milan Primavera/ Streaming video tv: tra playoff e playout! (oggi 12 dicembre 2025) - Diretta Bologna Milan Primavera streaming video tv: due squadre in un momento non troppo brillante si affrontano oggi nella 15^ giornata. ilsussidiario.net

primavera bologna milan 0 1 gol di lontani a sorpresa live news

© Pianetamilan.it - Primavera, Bologna-Milan 0-1: gol di Lontani a sorpresa | LIVE NEWS

CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2

Video CAMPIONATO PRIMAVERA: Bologna - Milan 0-2